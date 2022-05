Mark Rutte op bezoek in Oss en scouts helpen op de Dam: Brabant is gastprovincie tijdens 5 mei

Brabanders krijgen dit jaar een extra rol tijdens de nationale viering van de bevrijding op 5 mei. Bij de Nationale Herdenking op de Dam helpen 74 scouts en 13 zeekadetten (maritieme jeugdvereniging) met het aanreiken van bloemen, het hijsen van de vlaggen en het begeleiden van de oudere genodigden. Maar waarom is er eigenlijk een gastprovincie? ,,Elk jaar wordt er gerouleerd", vertelt Gerben van den Berg, woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. ,,Dit jaar is Brabant aan de beurt.”

De 5-mei-lezing vindt dit jaar in Oss plaats. Gijs Tuinman, drager van de militaire Willems-Orde, zal de lezing geven. Ook premier Mark Rutte zal daarbij aanwezig zijn. In de middag wordt door Rutte het vrijheidsvuur in Den Bosch aangestoken. Dit doet hij met behulp van zanger Duncan Laurence, Ambassadeur van de Vrijheid. Alle Ossenaren worden om 14.00 uur uitgenodigd om het lied ‘Iedereen is van de wereld’ te zingen. In Oss vinden de gehele dag activiteiten plaats, zoals lunches, tentoonstellingen en een wandeling.