Marisca woont in haar eigen meubelshowroom: ‘Uniek in Nederland’

Nieuwsover­zicht

Jagen op nijlganzen mag in Noord-Brabant voortaan ook met een havik, slechtvalk of woestijnbuizerd. Verder waaide er maandag een dak van een flat af in Breda, vond er een woningoverval plaats in Gemonde en waarschuwt netbeheerder Enexis voor onvoldoende netcapaciteit. En we blikken een dag na de overwinning van Mathieu van der Poel terug op de Ronde van Vlaanderen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

4 april