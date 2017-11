Marilyn Manson krijgt geen beweging in het Klokgebouw in Eindhoven

EINDHOVEN - "Obviously, I'm semi-crippled", zo laat Marilyn Manson met zijn rechterbeen in een stalen brace aan het publiek in het Klokgebouw weten, "maar dat betekent niet dat we er niks bijzonders van kunnen maken."

Een paar nummers daarvoor is zijn show begonnen met loeiende sirenes en enkele kreten vanachter een zwart gordijn. Wanneer dat gordijn naar beneden valt vallen de drums en gitaren in van 'Revelation #12' in, dezelfde track als waar zien laatste album mee opent.

Daar zit hij dan midden op het podium, getooid in een lange zwarte jas, het gezicht lijkwit als altijd. Zijn publiek zingt hij toe vanuit een troon die uit blinkend staal opgetrokken is, en bij nadere beschouwing een vakkundig opgetuigde rolstoel blijkt te zijn.

Schrik

Geen gek idee, want de androgyne verschijning die in de vorige eeuw de schrik van menig ouder was, kreeg afgelopen maand zelf de schrik van zijn leven. Een decorstuk in de vorm van een gigantisch pistool viel tijdens een concert op hem, waardoor zijn been op twee plaatsen brak.

Twee pistolen flankeren zijn troon annex rolstoel nu ook, net als twee zogenaamde chirurgen, die stoïcijns met mondkappen op het hoofd en handen op hun rug op het podium staan. Tussen de nummers door helpen zij Manson met het vlug omkleden van zijn ene outfit naar de andere.

Brancard

Ondanks dat hij die persoonlijke ongemakken zo slim in de show verwerkt, gezeten op een brancard, of staand met zijn brace, wil het publiek er maar nauwelijks warm van worden. "What do you want me to call you? Eindhoven? Netherlands?", vraagt hij eerder, waarop enige reactie uitblijft.

"Or motherfucking Marilyn Manson fans?" Dat kan wel op massale bijval rekenen, maar het blijkt voor een groot deel van het publiek meteen de laatste keer dat ze hun mond open doen. Manson moet herhaaldelijk om enige interactie vragen, tot zijn eigen verbazing. De beroepsprovocateur doet nog altijd zijn best, maar het enige dat shockeert aan deze avond is de algemene tamheid ervan.