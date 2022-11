Marieja werkt al 40 jaar in de kankerzorg: ‘Dan klaagde een patiënt over hoofdpijn, en een uur later ging-ie dood’

Het aantal kankerpatiënten neemt óók toe omdat mensen minder snel overlijden aan die ziekte. Dat was 40 jaar geleden wel anders, vertelt Marieja Verhoeven (65), die opgeroeide in Boxtel, in haar appartement in de Nijmeegse wijk Hatert. Veertig jaar werkte ze met en voor kankerpatiënten in het Radboudumc in Nijmegen.



,,In het begin vond ik het werk op de verpleegafdeling moeilijk. Er lagen oudere patiënten, maar ook jonge mensen, leeftijdgenoten. Het was 1982, toen gingen mensen met acute leukemie (bloedziekten) onvermijdelijk dood. Het was voor hen een rollercoaster: mensen gingen met griepachtige klachten naar de huisarts en een week later lagen ze aan de chemotherapie.