Mariecke van der Linden componeert met verf: ‘Ik ben een echte kunst-Brabinette’

„Ik ben begonnen als componist van opera’s. Toen ik veertien was, heb ik voor het conservatorium gekozen. Daar moet je vroeg mee beginnen. Ik wilde echt een vak leren en het schilderen erbij doen. Als kind had ik twee muzes op mijn kussen. Ik had een vliegende start, met een droomrecensie. Na zeven producties werd elke paar jaar een opera me te veel. Muziek bestaat uit trillingen in de lucht. Ik wilde naar de aarde. Pigmenten zijn aarde. Lapis lazuli, oker, omber - allemaal gewonnen uit de aarde.”

„Een opera bestaat uit scènes waarvan ik met aria’s en instrumentale stukken een geheel maakte met één grote boog. Gaan schilderen was geen overstap. De eerste tentoonstelling in 2018 in de Fundatie, Goldbrun, was een soort opera. Een groot geheel waarin ik door middel van schilderijen details aanbracht. Het waren portretten van mensen die een rol spelen in Europa. Van Raspoetin tot Marcello Mastroianni. Het was een kapel waar mensen doorheen schuifelden. Een spirituele ervaring, net als muziek in een kerk. Ik componeer met verf.”