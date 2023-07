Maria Jehoel krijgt koninklijke lof voor grote inzet koor Elshout

Te hulp BHV’er Wienet (59): ‘Als ik de ambulance niet had gebeld, had ik hem ter plekke moeten reanimeren’

KAATSHEUVEL - Wienet Laros (59) uit Kaatsheuvel is al bijna dertig jaar bedrijfshulpverlener (BHV’er) en geeft ook BHV-lessen. Als docent moest ze een keer in actie komen toen een cursist een hartaanval kreeg. ,,Wat als we gewoon door waren gegaan met de cursus?”