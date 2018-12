Mari en Tanja zijn volledig in de kerststemming en alles over de woordgrappen van de lama's

Zuiderwaterlinieroute Toertocht van Megen naar Ravenstein, langs uiterwaar­den en naaldbos­sen

10:00 De Zuiderwaterlinie voert van Bergen op Zoom in het westen van Brabant naar Grave in het oosten van de provincie. In deze serie gaan we te voet en per fiets langs de Brabantse vestingplaatsen. Vandaag deel 14: de polders tussen Megen en Ravenstein herbergen enkele fraaie schatten in de vorm van een middel-eeuwse kerk en een bewoonde molen.