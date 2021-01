Marco Kroon biedt hulp aan: ‘Ik voel me superellendig om wat er in mijn stad gebeurd is’

dwarskijker Zoals de das in het donker dapper heeft doorge­wroet, zo hebben ook onze ministers, misschien wel als blinden op de tast, dapper doorgedaan

23 januari Het jaar is amper begonnen, maar volgens mij hebben we de mooiste natuurfoto van 2021 al in de krant gehad. Had van mij best een paar kolommen groter gemogen, die dronefoto van een ondergesneeuwd Maasheggenweiland met daarin de sporen van een das.