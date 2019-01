Marc van der Linden laat mensen lachen met ‘FAT’-rijbewijs en emoties voor Jesse Klaver

Droogte? Eerst die tegels maar eens uit de tuin

8:00 BREDA - Het grondwater is nog lang niet op peil, de vennen zijn trieste poelen, de velden verzuren en de kans dat zeldzame libellen nog terugkeren in de West-Brabantse vennen is bijzonder klein. De droogte van afgelopen jaren trekt diepe sporen. De vraag die bestuurders zich nu stellen is: wat gaan we doen? ,,Laten we eerst maar eens die tegels uit de tuinen halen.’’