Marc van der Linden geniet van prille liefde en Raymond bedankt Tilburgs verzorgingshuis

Dit artikel wordt gedurende de dag aangevuld.

Hij is weer helemaal in de wolken: Marc van der Linden. De royalty-deskundige zou sinds kort weer een relatie hebben. Maar het is nog pril...en daar is dit natuurlijk een overduidelijke verwijzing naar.

Wat zie je hier? Een koe toch? Maar zo gauw Guido Weijers zegt dat hij twee mensen ziet die elkaar aankijken....zie je niets anders meer.

Kan Thijs Verwest zo'n goede moppen vertellen of zal hij zelf niet de lolbroek zijn? Een van de twee in elk geval wel want Tiësto heeft de grootste lol met zijn vriend.

Heb jij al gekeken naar het nieuwe seizoen van Game of Thrones? Gwen van Poorten in ieder geval wel denken wij. Want zo te zien is ze groot fan!

Lonneke Nooteboom gaat er even tussenuit. Ze gaat lekker even een weekje de zon opzoeken in Portugal.

Ze speelt de hoofdrol in de Europese musical Paramour. Afgelopen zondag ging de musical in Hamburg in Première. En dat viert Vajèn van den Bosch natuurlijk met bloemen en champagne. En hele mooie kleding.

Raymond van de Klundert is trots op verzorgingshuis Padua in Tilburg. In de wijze woorden ‘Het mooiste dat je iemand kunt geven is aandacht’ kan hij zich dan ook helemaal vinden. Hij bedankt de instelling voor alles wat ze hebben gedaan voor zijn moeder met liefde en met kracht.

Frans Bauer gaat naar RTL verhuizen. En daar is hij super trots op. Een nieuwe uitdaging in zijn leven.

Vanavond is de langverwachte terugwedstrijd Juventus - Ajax. Voor de bijzonder spannende wedstrijd begint, is er voor de vele volgers nog even tijd voor ontspanning. Bosschenaar Simon Zijlemans en ‘capo’ Jan Boskamp genoten samen van een dinertje in Turijn. Het is niet bekend hoeveel bitterballen er over tafel zijn gegaan.

Het is heerlijk weer, de lente komt eraan. Tijd voor heerlijke deuntjes, vindt dj La Fuente.

Gastartiesten van een groot concert kunnen vaak op een mooi aandenken rekenen. Zo ook de artiesten die in juni op Groots Junior staan. Maar Guus Meeuwis weet als geen ander dat je jonge artiesten niet blij maakt met een duur horloge. Snoep, dát is wat ze willen! Wie de eerste gastartiest wordt, maakt Guus woensdag bekend.

Binnenkort komt de musical Aïda in de theaters. Vandaag wordt bekend wie de hoofdrol daarin krijgt. Albert Verlinden is daarom bij de presentatie in Rosmalen. Wie zou het worden...?

Ahhh! Jonge ouders herkennen het vast wel. Hebben de kinderen een lekker feestje gehad, zijn ze door het dolle heen. Maar zet ze een paar minuutjes in de auto en binnen de kortste keren zijn ze in dromenland. Dat overkomt ook de ‘girls’ van Rico Verhoeven.

De verschrikkelijke brand in de Notre Dame laat ook tv-kok Rudolph van Veen niet koud. Op Instragram rouwt hij mee met de Parijzenaars, door een foto van zichzelf bij de kerk te zetten. ,,Notre Dame in betere tijden‘’, schrijft hij erbij. Lief! Ware het niet dat het hier de Sacré-Coeur betreft. Toen hij de fout door had, heeft Rudolph de foto weer verwijderd.

Volledig scherm 'De Notre Dame in betere tijden', dacht Rudolph van Veen. Het gaat echter om een andere Parijse kerk. © Instagram

En ook Sylvia Hoeks rouwt om de Notre-Dame. Zij wel met de juiste video, van het droevige moment dat de torenspits instort. Ze steunt de Parijzenaren met heel haar hart.

Lara Stone denkt vooral aan de mooie rozet in de Notre-Dame. Maar goed nieuws voor de Geldropse: het eeuwenoude glas in lood lijkt de brand te hebben overleefd.