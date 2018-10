Marc van der Linden gekleed als een heer en raspende stem voor Domien

Blommers uit Eindhoven slaapt nog altijd in zijn auto

22 oktober EINDHOVEN - Arie Blommers slaapt nog altijd in zijn auto, die hij voor de nacht her en der parkeert in het Eindhovense stadsdeel Stratum. Een oplossing voor zijn dakloosheid is nog altijd niet gevonden. ,,Ik wil opgenomen worden bij de GGzE, voordat het fout loopt bij mij. Maar ze bieden me helaas alleen ambulante hulp aan. En dat gaat niet zonder huis."