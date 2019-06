Manon geniet van een ‘Groots’ concert en zo vieren de Brabantse sterren Vaderdag

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Er is natuurlijk maar één feest in het jaar wat er echt toe doet voor Manon Meijers en dat is Groots met een zachte G van háár Guus. ‘Lievelingsfeest van het jaar’, logisch!

Als je aan deze boerin begint, wordt het nooit saai. Die belofte kon Steffi van Boer zoekt Vrouw haar vlam Roel wel maken toen ze elkaar leerden kennen. En dat maakt ze waar bij Groots met een zachte G.

Het is zondag Vaderdag. En dat mag gevierd worden. Een boel Brabantse sterren geven een shout out naar hun pappie. Net zoals de Eindhovense hockeyster Lidewij Welten, die actief is voor de Nederlandse vrouwenploeg en Hockeyclub 's-Hertogenbosch. Vrolijk kiekje, Lidewij!

Lilian Marijnissen duikt terug in de tijd door een foto te plaatsen van haar en haar bekende vader Jan, samen op de fiets.

Ook Raymond van de Klundert gaat een paar jaartjes terug in de tijd zo te zien. Hij stuurt zijn vader een hartje.

Zangeres van Krezip, Jacqueline Govaert, blijft iets dichterbij. Zij trekt er deze vaderdag op uit met haar gezinnetje om een lekker boterhammetje te eten bij de IJhallen.

De tafel is bijna compleet deze vaderdag voor Xander de Buisonjé.

Ontzettend dankbaar is hij voor zijn vader die hem altijd steunt. DJ Hardwell is blij met een vader die zijn dromen met hem najaagt.

Ook Tanja Jess staat te stralen in de zon naast haar vader.

Vajèn van den Bosch duikt voor de gelegenheid in haar foto-archief. En zie, wat een plaatje.

Sna’k bedoel, Gers Pardoel? Ook hij viert papadag.

Natuurlijk kan lolbroek Steven Brunswijk niet achterblijven. Trotse kids van een trotse vader.

Wim Daniëls zou Wim Daniëls niet zijn als hij op Vaderdag met taal speelt. Zo ook in zijn tweet, deze zondagochtend.

Topvader, dát is Frans Bauer. In ieder geval, als we zijn zoon mogen geloven.

Niet te veel biertjes drinken Guus Meeuwis, want de komende dagen bezoeken nog duizenden mensen jouw concerten in het PSV Stadion. Vandaag (zondag) en dinsdag volgen er nog edities van het immer populaire Groots Met Een Zachte G.

Flinke vuisten, een klein hartje. Nieky Holzken brengt een hommage aan zijn vader. Ook werd de bokser zelf in de watten gelegd.

Ook vader Art Rooijakkers wordt niet vergeten door zijn kinderen. Hij, zijn kinderen en een ofiant met een feestmuts op. ,,Dit moet wel Vaderdag zijn.”

Frans Bauer mag in deze rubriek onder geen beding ontbreken. Geen Vaderdag-post, nee, onze Brabantse volkszanger blikt even terug op een optreden van zaterdagavond in België. Handjes in de lucht! (zie hierboven, voor tóch een Vaderdag-gerelateerde post van Bauer).

We blijven in de categorie ‘volkszangers’ hangen. René Schuurmans steekt - figuurlijk - wat verder in de bibs van Wolter Kroes. Wat een gezelligheid, heren.