Mannen uit Oss en Uden willen metalen stellingen stelen, politie betrapt ze

Man laat zich bewust veertig keer bekeuren in de hoop er geld aan te verdienen

DEN BOSCH/TILBURG - Niet betalen, toch parkeren: dat leidt tot een boete. Daarbij maakt één man het wel heel bont: in een half jaar tijd krijgt hij in heel Zuid-Nederland tientallen parkeerboetes. Bewust, denkt de rechter, om er via een truc aan te verdienen.