Mannen mishandeld na kritiek op weggooien van afval op straat: ‘Het ging er heel hard aan toe’

Eindhoven­se grafrover weet niet waar hij babyli­chaam­pje liet en noemt zich ‘een zeer slecht mens’

25 juli DEN BOSCH – Kan een rechtszaak schokkender? Een Eindhovense jongeman werd opgepakt voor grafroof. As, urnen, kruisen verdwenen en nog steeds is het lichaampje van een te vroeg geboren kindje zoek. Jaren terug werd hij al veroordeeld omdat hij satanische teksten op en in kerken achterliet.