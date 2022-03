Mannen die zich meldden na beelden overval op Mark Gillis, zijn geen verdachten maar fans

Thomas van restaurant in Schijndel vindt parel in oester: ‘Dit is mijn lucky day’

SCHIJNDEL - Thomas Vugts van restaurant Mász in Schijndel schat dat hij al zeker 10.000 oesters open stak. Maar nog nooit vond hij een parel in een oester. Tot deze woensdag. „Dit is mijn lucky day.”

9:09