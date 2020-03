Mannen achter drugslab Brakel vijf jaar de cel in

BRAKEL/BREDA - De rechtbank in Breda heeft twee mannen uit Sprang-Capelle en Veen veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor hun betrokkenheid bij een drugslaboratorium in Brakel. De eigenaar van het garagebedrijf waarin het lab werd gevonden, moet twee jaar de gevangenis in.

De straffen zijn volledig in overeenstemming met de eisen van de officier van justitie . Het drugslab in Brakel werd op 13 maart 2018 gevonden in een schuurtje van een garagebedrijf aan de Kooihoek in Brakel. Volgens de politie ging het om een ‘groot en profesioneel drugslab'. Met de grondstoffen die in de schuur werden aangetroffen, zouden volgens justitie meer dan 830.000 xtc pillen gemaakt kunnen worden.

De twee mannen die volgens justitie werkzaam zijn geweest in het drugslab, ontkenden dat hartgrondig tijdens de rechtszitting. De officier van justitie betichtte hen van 'flauwekulverhalen’: volgens hem was er meer dan voldoende bewijs om de twee te veroordelen. De rechtbank ziet dat ook zo, zo blijkt uit het vonnis.

De 27-jarige man uit Sprang-Capelle werd vorig jaar ook veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugslab in Eindhoven. Het hoger beroep loopt nog in die zaak. De man is ook veroordeeld voor het wapen dat bij hem thuis werd gevonden. Hij stelde dat hij het wapen op straat had gekocht, ‘puur uit fascinatie'. ,,In de wereld van de synthetische drugs gaat heel veel geld om, daar heb je dat vuurwapen voor", zo bracht de officier van justitie daar tegen in tijdens de rechtszaak in Breda.