Manga-avond in Helmondse bibliotheek

Kan een B&B gedwongen worden te sluiten door de klachten van één buurman?

Rob Honings zegt te blijven strijden voor het behoud van de bed and breakfast die hij en zijn partner Brigitte Baert runnen aan de Waterkering, in een luxe woonwijk in Cuijk. In de ogen van de gemeente is het stel illegaal bezig, zij bestrijden dat. De bed and breakfast moest op slot.