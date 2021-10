Manegehouder na dramatisch overlijden pony’s Buddy, Isa en Dana: ‘Een nachtmerrie’

VIDEO 750 jaar norberti­nes­sen: oog voor het verleden, aan­dacht voor ’t nu en vertrouwen in de toekomst

10 oktober De norbertinessen van Sint-Catharinadal vieren dezer dagen dat hun 750-jarige communiteit het oudste nog bestaande vrouwenconvent in Nederland is. En nee, aan een potentiële punt achter het Oosterhoutse kloosterleven denkt de trotse priorin Maria Magdalena in het geheel niet. Met dank aan tal van vrijwilligers schrijft ze liever een puntkomma. Met een leer- en inspiratiehuis, wijngaard met wijnhuis, restaurant, kloosterwinkel, gastenhuis en conferentieruimte is het fundament van dit Huis van God en Huis van Mensen steviger dan ooit.