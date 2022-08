Man verdronken in zwemplas het Schaartven in Overloon

NS schroeft het aantal treinen naar Brabantse stations in de weekenden flink terug

NS schroeft het aantal treinen op Brabantse trajecten deze maand verder terug vanwege personeelstekort. Dat betekent dat op sommige stations nog maar één in plaats van twee treinen per uur stoppen. De verschraling geldt met name voor de dienstregeling in het weekend.

10 augustus