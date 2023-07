Man uit Schijndel rijdt onder invloed rond op scooter en raakt rijbewijs kwijt

Marina Starmans verlaat Dongen met pijn in het hart: ‘Ik kijk met veel liefde terug’

DONGEN - Het was tijd voor een nieuwe uitdaging, zegt burgemeester Marina Starmans. Maandag werd bekend dat ze Dongen verruilt voor Etten-Leur. Ze blikt terug op haar tijd in een gemeente die ze in haar hart gesloten heeft.