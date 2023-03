Man steelt sigaretten bij meerdere supermarkten met sluwe truc

Meerdere supermarkten in de regio werden de afgelopen dagen de dupe van een sigarettendief. De man sloeg onder andere toe bij de Plus in Herpen, de Coop in Vinkel en de Jumbo in Heesch. Twee supermarkten deelden bewakingsbeelden van de dief en zijn werkwijze. De beelden zijn al honderden keren gedeeld.

‘Wie kent deze jongeman die even op en neer naar zijn auto moest om zijn pinpas te halen omdat betalen met zijn telefoon niet lukte? Sigaretten en shag had hij alvast in zijn jaszakken gestopt’, schrijft de Coop in Herpen op Facebook. Daar sloeg de dief maandag toe.

Coop-eigenaar Henry Hubers waarschuwde zijn collega-ondernemers met een filiaal van de supermarktketen via een besloten appgroep. ,,Toen hoorde ik dat die man ook al eens in Nijmegen sigaretten heeft gestolen.”

Sluwe werkwijze

Volgens Hubers ging de man sluw te werk. ,,Hij parkeerde zijn auto buiten het zicht van de camera’s, ik denk bewust. De bewakingsbeelden heb ik op Facebook gezet; in de winkel hangt een bordje waarop staat dat we beelden op internet delen in dit soort gevallen.” Sinds dinsdag hangt er nog een extra waarschuwingsbordje in de supermarkt: het dragen van petjes is niet meer toegestaan.

Bij de Coop in Vinkel ging de dief ervandoor met vier pakjes shag met een totale waarde van 75 euro. Uit de reacties onder het bericht op sociale media blijkt dat de dief mogelijk ook sigaretten zonder te betalen meenam bij een filiaal van Plus in Mook en meerdere supermarkten in Groesbeek.