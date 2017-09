Man rijdt Hans (61) uit Aalburg aan en weigert te stoppen: 'Misdadig is het!'

Vrijdagmiddag stapt Hans Uithoven na zijn werkdag bij Machinefabriek Bolier in Dordrecht op zijn racefiets. Een rit van 34 kilometer naar zijn woonplaats Babyloniënbroek in het Land van Heusden en Altena. De ervaren wielrenner fietst elke week wel twee of drie dagen van- en naar zijn werk.



Zo rond 17.15 uur gaat het op de Rivierdijk in Hardinxveld-Giessendam flink mis. Volgens Hans irriteert een bestuurder van een witte werkbus met aanhanger zich aan het feit dat het achter een vrachtwagen allemaal niet zo snel gaat. Als er eindelijk weer vaart in komt, haalt Uithoven een andere fietser in. Op dat moment schiet ook de witte bus langszij. ,,En die sneed me bewust af", is de zestiger overtuigd. ,,Degene heeft zeker gezien dat ik viel. Ongelooflijk. Hoe kun je zoiets doen."