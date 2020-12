Man raakt gewond tijdens knutselen met vuurwerk: ‘Dat doe je toch niet als er kinderen boven je wonen?’

BOXTEL - In een huis aan de Brederodeweg in Boxtel is maandagochtend vuurwerk ontploft. Daarbij is een man gewond geraakt aan zijn handen en armen. Agenten hebben tegen omwonenden gezegd dat de man zelf vuurwerk probeerde te maken. Huizen in een straal van 50 meter zijn ontruimd, omdat niet bekend is met welk materiaal hij gewerkt heeft.