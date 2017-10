Man raakt bekneld en overlijdt bij bedrijfsongeval in Helmond

De inspectie bekijkt verder of de veiligheidsvoorschriften zijn gevolgd door zowel de werknemer als het bedrijf. “Oftewel, is er veilig gewerkt?”, aldus de woordvoerder. “En valt het bedrijf hierin iets te verwijten?” Het onderzoek neemt in de regel drie tot vier maanden in beslag. Daarna zal het Openbaar Ministerie een afweging moeten maken of er reden is om het bedrijf te vervolgen. “Dat klinkt hard, maar een onderzoek bekijk je in eerste instantie altijd vanuit het strafrecht”, aldus de woordvoerder.