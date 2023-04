Man op heterdaad betrapt op diefstal uit auto’s in Helmond

Comic Con Holland 2023: Verkleed als favoriete held of schurk naar Brabanthal­len

DEN BOSCH - Schrik komend weekend niet wanneer u in de bus ineens naast een ork zit. Het is hoogstwaarschijnlijk geen échte ork maar een bezoeker van Comic Con Holland 2023. Twee dagen lang wemelt het in de Brabant hallen van Star Wars-karakters, Game of Thrones-figuranten en Harry Potter-personages.