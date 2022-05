Man onder bedreiging van wapen meegenomen in Vught en uit auto gezet in Mierlo

Nieuwsover­zicht | Jongen vermoordde Megan (15) bewust - Bekende Brabantse TikTokker overlijdt

De bekende Brabantse TikTokker Lucas Cornelissen is overleden bij een scooterongeval in de Dommel in Den Bosch. De jongen die Megan (15) uit Breda met 35 messteken doodstak deed dat met voorbedachte rade en is veroordeeld voor moord. En Bert leidde in Liesser het meest complexe onderzoek naar vermissingen ooit. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

18 mei