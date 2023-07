Man met Gucci-pet mishandelt 55-jarige man op de kermis in Schijndel, politie zoekt getuigen

Politie rukt uit voor melding woningover­val in Oosterhout, blijkt na onderzoek ruzie in woning

OOSTERHOUT - De politie is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor de melding van een woningoverval in Oosterhout. Agenten deden onderzoek bij een huis aan de Middenlaan, waarop bleek dat mensen in de woning ruzie hebben gehad. Niemand raakte gewond.