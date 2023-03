Man komt met hand bekneld te zitten in vuilniswagen tijdens containers ophalen in Bergeijk

Boeren reageren bitter op vergunnin­gen­stop in Brabant: ‘Dit is een doodlopen­de weg’

DEN BOSCH - Boeren hebben met grote teleurstelling gereageerd op het besluit van het provinciebestuur om Brabant qua vergunningverlening voorlopig in het slot te gooien. ,,Kun je over een of twee jaar wel aantonen dat de natuur verbetert?”