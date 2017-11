Man klapt op punt vangrail langs A58, hoogzwangere vrouw uit file gehaald

In de file achter het ongeluk stond een hoogzwangere vrouw, die onderweg was naar het ziekenhuis. Omdat ze geen kant op kon, heeft een ambulance haar opgehaald. Ze is op een brancard gelegd en met loeiende sirenes alsnog naar het ETZ gebracht.

Ravage

Door het ongeluk en de consternatie met de zwangere vrouw is de A58 volledig afgesloten. De ravage bij het ongeluk is groot. De auto is recht op de punt van de vangrail geklapt. Die is speciaal ontworpen om klappen op te vangen, en is daardoor flink ingedeukt. Ook de auto is zwaar beschadigd.