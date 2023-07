Man gewond na botsing tegen boom op N277 in Zeeland

Column Ad Pertijs | Tussen het grote Tournieuws komt de dood van Basso het hardst binnen

De Tour is vertrokken. Drie weken van sprinten, klimmen, aanvallen, afzien, hard vallen, weer opstaan, pijn, blijdschap, balen, geluk, winnen, afstappen, hongerkloppen en euforie, overschaduwt in juli al het andere wat er op wielergebied gaande is. Toch kwam dit weekeinde het kleinere nieuws het hardst binnen. Want Basso is niet meer. Wilfried Bastiaanse heeft, 52 jaar jong, de strijd tegen de kanker moeten opgeven.