Man doodgeschoten op woonwagenkamp in Eindhoven, politie zoekt schutter

WC Experience voor 25ste keer bij Zomerfees­ten Almkerk: ‘Denk dat dorp in opstand komt als ze niet meer komen’

De kaartverkoop voor de Zomerfeesten Almkerk start vandaag. Het evenement is van 31 juli tot en met 12 augustus en ook deze keer is de Raamsdonkse band WC Experience erbij. Al vijfentwintig edities is hun optreden vaste prik tijdens het evenement en is een bierdouche daarbij, hoe vreemd ook, eerder regel dan uitzondering. ,,Die gasten weten zo’n geweldige sfeer neer te zetten.”