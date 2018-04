Man doodgeschoten in woonwijk met spelende kinderen in Schijndel

Slachtof­fers sporen inbreker zelf op in Tilburg: 'F*ck you, you stupid waffle!'

24 april TILBURG - Een inbreker is zondagavond door zijn vier slachtoffers opgespoord in Tilburg, een dag nadat hij in hun gedeelde huis had ingebroken. Leyla Evren (28), een van de bewoners waarvan een Xbox en laptop zijn gestolen, stond oog in oog met de dief in haar woonkamer. Ze wist toen nog niet dat ze hem de volgende dag nog een keer zou zien.