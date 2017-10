Man die onwel wordt bijt agent na hulpverlening

Brabantse opgesloten in hotellobby in Las Vegas en paniek door zwaarbewapende agenten

13:05 LAS VEGAS/LIEROP - 'Er zijn blijkbaar 5 of 6 jongens met geweren en die zijn nog niet opgepakt.' Vera Verrijt (21) uit Lierop bezoekt met vriendin Manon Kemper het luxueuze Excalibur Hotel aan de bekende Strip in Las Vegas. Het is rond half 11 in de avond (half 8 in Nederland) als ze terug naar hun eigen hotel, dat wat beter bij hun budget past, willen. Ze mogen niet naar buiten want er wordt even verderop heftig geschoten.