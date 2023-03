Man die na dodelijk ongeval in Oeffelt werd aangehouden weer vrij, oorzaak nog niet duidelijk

Het onderzoek naar de toedracht loopt nog, zegt een woordvoerder van de politie. Mogelijk dat het ongeval het gevolg is van een verkeerde inhaalmanoeuvre of te hard rijden, maar daarover laat de politie zich vooralsnog niet uit. Bij de aanrijding kwam de auto van het slachtoffer uit Demen onder een vrachtwagen terecht en belandde tegen een boom.

Verdachte weer thuis

Het ongeluk gebeurde kort na vier uur. De bestuurder van een van de personenauto’s, een 58-jarige man uit Gennep, is na het ongeval aangehouden als verdachte. De man is dinsdag na verhoor naar huis gestuurd. Hij blijft volgens de politie wel verdachte in de zaak.