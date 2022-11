Man die kwaad is over zoenend stel, spuugt vrouw in mond: ‘Ik kan niet tegen seks voor mijn ogen’

Dierenambu­lan­ce Brabant: ‘Ongekend veel meldingen over vogelgriep in de natuur’

DEN BOSCH – Tientallen meldingen van vogelgriep in de natuur komen er dagelijks binnen bij de dierenambulance in Brabant. En dat aantal is ‘ongekend hoog’. ,,De vogelgriep houdt al het hele jaar aan. Dat hebben we nog niet eerder gezien.”

