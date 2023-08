Man die in Helmond uit politieauto ontsnapte, meldt zich zonder handboeien om op bureau

Belangen­club kinderop­vang: ‘Er reden duizenden Stints door het verkeer en dan zouden ze niet goed kunnen remmen? Hou op, zeg’

OSS - De opvolger van de Stint is en blijft een populaire bolderkar bij kinderdagverblijven. Dat de producent vijf jaar na het noodlottige Stint-ongeval in Oss strafrechtelijk vervolgd wordt, doet daar voor de belangenclub van ouders in de kinderopvang niks aan af. ‘Ik hoor het OM zeggen dat de remmen het niet goed genoeg zouden doen. Dan begint het bij mij al te jeuken.’