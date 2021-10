Man aangevallen met hakbijl en ijzeren staaf in Eindhoven, slachtoffer zwaargewond

Goof (81) leerde honderden schaatsers ‘pootje over’

15 oktober Hij leerde een paar honderd kinderen schaatsen en ook dit schaatsseizoen is trainer Goof Huijben (81) uit Oosterhout er weer bij om zijn liefde voor de schaatssport over te brengen op andere Brabanders. Klein van stuk, maar boordevol energie. Zo kent de West-Brabantse schaatswereld Goof Huijben. Al twintig jaar rijdt hij rond op de kunstijsbaan in Breda waar hij schaatsles geeft. Honderden kinderen leerden van hem ‘pootje over’. ,,Vaak zie je al snel of een kind aanleg heeft. Talenten begrijpen de schaatshouding”, zegt Huijben.