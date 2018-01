Man aangehouden in zaak doorrijder Oss, busje gevonden in Gelderland

Update Man gegijzeld in hotelkamer Van der Valk in Eindhoven, twee verdachten opgepakt

8 januari EINDHOVEN - In hotel Van der Valk aan de Aalsterweg in Eindhoven is maandagavond een man gegijzeld in een kamer. De gijzeling is inmiddels voorbij en de politie heeft in de hotelkamer twee buitenlandse mannen opgepakt.