Man (67) die via webcam geslachtsorgaan liet zien aan meisje in Boxmeer niet bij rechtszaak: verhuisd naar Spanje

Een 67-jarige man liet in 2019 tijdens een chatgesprek met een minderjarig meisje in Boxmeer zijn geslachtsorgaan zien. Dat stelde het Openbaar Ministerie woensdag bij de rechtbank in Den Bosch. De verdachte kwam zelf niet op zijn eigen rechtszaak opdagen.