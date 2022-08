Man (65) komt om bij bizar ongeval Highland Games in Geldrop: ‘Atleet struikelde en verloor evenwicht’

Nieuwsover­zicht | Meisje (9) verdrinkt in zwembad Franse camping - Buschauf­feurs gegijzeld door gewapende en gemaskerde overval­lers

Een fatale schietpartij zorgt voor een schok in een woonwijk in Tilburg. In Baarle-Nassau vond een dodelijk ongeluk plaats en in Bergen op Zoom werden twee buschauffeurs een uur lang gegijzeld door gemaskerde overvallers. Verder lanceert VDL Groep lanceert een nieuwe ‘slimme mast’. Die kan van alles. En we schreven over Gracia K. uit Den Bosch. Wie is deze vrouw, bij wie zondag een explosief ontplofte voor haar huis? Dat en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

2 augustus