Man (43) die eigen zoon ontvoerde in Oss moet weer in tbs-kliniek, vindt OM

Janzona-mo­len in Bu­del-Schoot verandert in whiskysto­ke­rij

BUDEL-SCHOOT - Het is een pak van het hart van molenaar Peter Janssen uit Budel-Schoot. Een stichting gaat zich ontfermen over de Janzona-molen, die al drie generaties familiebezit is. En Jop Boer en Karin de Visser willen een whiskystokerij in de winkelruimte beginnen.