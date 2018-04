Man (42) uit Kerkdriel verwekt kinderen bij stiefdochters van 13 en 15: OM eist 6 jaar cel

Problemen 'En­ge­land-rou­te' door Brabant nemen toe: vluchtelingen gevonden in trucks

8:19 Dat er dit Paasweekend bij Maarheeze en Bladel vluchtelingen in een vrachtauto en busje werden aangetroffen, staat niet op zichzelf. Vorige week vond de politie in Zevenbergschen Hoek en Lage Zwaluwe groepjes Albanese vluchtelingen. De hoeveelheid illegale migranten rond Belgische en Brabantse truckparkings neemt de laatste maanden sterk toe. Engeland is en blijft voor hen het beloofde land.