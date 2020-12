Man (39) voor zestiende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs, al dertien keer voertuig in beslag genomen

Een duurzame kerstboom ophalen met de auto? 'De fiets was wel beter geweest’

6 december Een mooie kerstboom hoort erbij in deze tijd van het jaar. Toch is het zonde om dit stukje natuur in januari weer aan de straat te zetten. Daar hebben ze bij Beter Boompje in Eindhoven wat op bedacht. Zij planten je oude kerstboom weer terug in het bos als de feestdagen voorbij zijn.