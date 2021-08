Man (38) overleden na val in mestsilo Best

Onrendabe­le C&A verdwijnt alsnog uit Maasburg Cuijk

25 augustus CUIJK - Het filiaal van kledingwinkel C&A in Cuijk gaat dicht. Alsnog. De winkel is, volgens een woordvoerder op het hoofdkantoor van C&A in Amsterdam, niet rendabel genoeg. Toch is het centrum van Cuijk levendiger dan ooit.