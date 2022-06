Man (36) alsnog aangehouden nadat hij jongetje korte tijd ontvoerde in busje Someren

PLAGEN & TEGENSLAGEN In Beers zijn het niet van die heel erg strenge drankbe­strij­ders

In Plagen & Tegenslagen beschrijft Geurt Franzen de ontberingen die het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg hebben doorstaan in de eeuwen die achter ons liggen. Over epidemieën en mislukte oogsten, noodweer en overstromingen, oorlogsgeweld en plunderingen, armoede en ongelukken. Vandaag aflevering 22: alcoholmisbruik (3).

7 juni