Man (26) in Gilze opgepakt in onderzoek naar dood tonprater Frank Schrijen

Pussy Lounge Wintercir­cus in Aquabest afgeblazen: ‘Het is heel erg jammer, voor de bezoekers en voor ons’

10 maart BEST - Pussy Lounge Winterfestival in Best is afgelast. Het eendaagse dance-evenement zou zaterdag op Aquabest plaatsvinden, maar gaat niet door. De overheid bepaalde dinsdagmiddag dat alle evenementen in Brabant, waar meer dan duizend mensen bij betrokken zijn, worden geannuleerd.