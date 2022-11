Man (21) krijgt taakstraf voor Instagrambericht aan dochter Hugo de Jonge: ‘I’m gonna kill your father’

BOXTEL - ‘I’m gonna kill your father’. Dat bericht aan de dochter (toen 13) van toenmalig corona-minister Hugo de Jonge kost een 21-jarige man uit Boxtel tachtig uur taakstraf. Hij stuurde het Instagrambericht midden in de nacht, in januari 2021. De reden? ,,Omdat hij mijn minst favoriete politicus was.”

Anderhalf jaar terug werd de Brabander, toen nog 19 jaar oud, door de politierechter al veroordeeld tot een werkstraf van 25 uur. Dat gebeurde enige tijd nadat hij door een arrestatieteam werd opgepakt in zijn ouderlijk huis. ,,Ik had er een paar seconden later al spijt van. Daarom heb ik het bericht meteen verwijderd’’, zei de knul toen. Het was gebeurd in een dronken bui, hij had ‘een paar biertjes gedronken’ en hij werd opgejut door vrienden.

De 25 uur werkstraf kreeg de inwoner van Boxtel voor de bedreiging van de minister. Voor het bedreigen van diens dochter werd de man echter vrijgesproken. Daarom was de straf voor het Openbaar Ministerie niet genoeg. Het OM ging in hoger beroep. ‘Omdat zij als ontvanger van een bericht, waarin haar vader wordt bedreigd in haar persoonlijke vrijheid is getroffen.’

Proeftijd van twee jaar

Dat diende deze woensdag. De eis was een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van twee jaar.

,,Het bedreigen van politici is volstrekt ongeoorloofd”, aldus de advocaat-generaal. ,,Verdachte is zelfs nog een stap verder gegaan door vanwege zijn onvrede over het coronabeleid, waarvoor de minister mede verantwoordelijk was, hem te bedreigen via een privébericht aan zijn minderjarige dochter: een meisje van dertien jaar dat met het hele coronabeleid helemaal niets van doen had.”

Quote Het bedreigen van politici is volstrekt ongeoor­loofd advocaat-generaal

Het hof in Den Bosch vond de straf van de politierechter ook te licht. De rechter kwam uiteindelijk tot een taakstraf van tachtig uur. Als hij binnen twee jaar opnieuw de fout in gaat, komt daar nog een celstraf van twee maanden bovenop. Omdat de man een excuusbrief schreef aan de twee slachtoffers en verder geen justitieel verleden heeft, viel de straf lager uit dan de eis van het OM.

Vaker straffen

Hugo de Jonge, toen viceminister-president en minister van Volksgezondheid, werd in de coronatijd veelvuldig bedreigd. Daarvoor zijn al vaker straffen uitgedeeld. De Jonge zei destijds nauwelijks over straat te kunnen in Den Haag.