Madeleine van Toorenburg: ‘Arrogant? Ik ga niet snel aan de kant, dat zijn mensen niet gewend van vrouwen’

Daar staat ze weer, bij de interruptiemicrofoon. Vol gas vliegt ze erin. Madeleine van Toorenburg is namelijk pas tevreden als ze ook echt antwoord krijgt. Ze heeft het over ‘absolute kletskoek’. Of ‘linke soep’. Oneliners, daar houdt ze ook van. Als het over drugs gaat, zegt ze dingen als ‘een sluipmoordenaar reguleer je niet, maar bestrijd je’ en wanneer Farid Azarkan van Denk na de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty een discussie over godslastering begint, tiert de Rosmalense dat dit ‘een nieuw mes in de rug van deze leraar is.’