Mac geopend pal aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch, nieuwe wet maakt verbod straks mogelijk

Somerense Diede leeft haar K3-droom: ‘Het zien van die kleine gezichtjes is geweldig!’

SOMEREN - Diede van den Heuvel (22) uit Someren genoot van haar zomervakantie toen haar telefoon overging. Ze keek, zag Studio 100 in haar scherm staan, nam op en... Of ze standby wilde staan voor de zwangere Hanne van K3. ,,Ik heb geen moment getwijfeld, ik was zo blij!”

3 december