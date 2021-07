Maas bereikt in Brabant hoogste punt ooit, evacuatie niet nodig, dijkbewaking ingesteld

videoKERKDRIEL/HEUSDEN - De Maas bereikt dit weekend in Gelderland en Brabant het hoogste niveau ooit gemeten. Dat meldt Waterschap Rivierenland. Evacuatie is volgens het schap niet nodig. Wel wordt vanaf zaterdag dijkbewaking ingesteld in het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard, en vanaf zondag in het Land van Heusden en Altena. Elders in Brabant ontstaan de eerste problemen door hoogwater in de beken.

Het maaswater is al flink gestegen, maar de echte hoogwater uit Limburg bereikt Oost-Brabant zaterdag aan het begin van de avond, zo is de verwachting van de gemeente Boxmeer. De piek is er waarschijnlijk op zondagochtend. Het gaat om het water dat afgelopen dagen door de straten van Limburg liep, en nu via Noord-Limburg via de Maas de weg naar de Noordzee zoekt.

Met de dijkbewaking controleert het waterschap de staat van de dijken en worden risico’s op tijd gezien. Bij de Maas lopen alle buitendijkse gebieden onder. Het water zal dus tegen de dijken staan. In tegenstelling tot eerdere berichten verwacht het waterschap dat het Alem, dat op een schiereiland ligt, bereikbaar blijft. De enige toegangsweg blijft waarschijnlijk droog. Dat geldt ook voor Bern. Bij Heerewaarden gaat een coupure (opening) in de Maasdijk dicht.

Kromme Nol

Door het hoge water op de Maas stijgt ook het water in de Afgedamde Maas. Die opslagcapaciteit wordt benut, tot een hoogte van 3,50 meter +NAP. Is dat peil is bereikt dan sluit de Kromme Nol-kering bij Wijk en Aalburg. Dit zou volgens het waterschap voor het eerst zijn sinds de oplevering in 2001. Vrijdagavond liet het waterschap weten dat sluiting van de kering voorlopig nog niet aan de orde is.

Volledig scherm Rijkswaterstaat op de Afgedamde Maas bij Heusden, waar het water al erg hoog staat. © FPMB / Erik Haverhals

Het water in de Rijn en de Waal stijgt ongeveer tot het punt van afgelopen februari. Daar zijn volgens Waterschap Rivierenland geen extra maatregelen nodig. Wel moet daar het vee uit de uiterwaarden en moeten recreanten weg.

Dat geldt ook voor recreatiebootjes op de rivieren. Sinds vrijdagmiddag 14.30 uur geldt er een vaarverbod, omdat de stroming gevaarlijk sterk wordt en door troep dat meedrijft.

Maatregelen rond de Maas

In en rond de Maas zijn meer maatregelen nodig. Vrijdagmiddag is bij Grave de stuw geopend. Dat was een aardige operatie, omdat hij in onderhoud is. Bouwvakkers hebben al hun materiaal onder de brug vandaan gehaald en hun steigers afgebroken, zodat het water ongehinderd kan doorstromen. Stroomopwaarts bij Cuijk is een wand in de opening van de Maaskade gehesen. Zo kan kan er geen water in de richting van de dorpen erachter stromen.

Andersom kan er ook geen water uit de beken richting de Maas. Op sommige plaatsen in het achterland wordt het echter ook daar hoog, zoals in Aalst bij Waalre, waar twee bruggen over de Tongelreep dreigen in te zakken door het hoge water. Waterschap Aa en Maas heeft daarom preventief pompen in hat water gelegd. Zodra het nodig is, pompen die het water uit de beken naar de Maas.

In het westen van de provincie is inmiddels een algeheel vaarverbod afgekondigd voor de Marksluis en de Amertak. Dit om te voorkomen dat golfslag van de grote schepen de oevers beschadigt. Scheepvaartverkeer wordt omgeleid.

Boeren

Brabantse boeren hebben zich verenigd is een appgroep van Farmers Defence Force, waarin ze aanbieden elkaar en burgers die dat nodig hebben hulp te bieden. Zij kunnen materiaal en menskracht leveren op het moment dat dat toch nodig blijkt.